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Защитник «Ливерпуля» Конате изучает вариант с переходом в «ПСЖ»

Дата публикации: 15-02-2025 01:14

«Пари Сен-Жермен» хочет усилить свой состав центральным защитником «Ливерпуля». Как сообщает «ESPN», действующий чемпион Франции заинтересован в услугах Ибраима Конане.

В «ПСЖ» считают, что 25-летний футболист может стать долгосрочной заменой для Маркиньоса. В мае капитану «красно-синих» исполнится 31 год. Сам Конате не прочь вернуться на родину.

Центрдеф перебрался в «Ливерпуль» из «РБ Лейпциг» в 2021 году. Сумма сделки составила 40 000 000 евро. В текущей кампании в активе Ибраима 26 матчей во всех соревнованиях, в которых он стал автором 2 голов и 2 ассистов.

Контракт француза с «мерсисайдцами» рассчитан до конца июня 2026 года. Эксперты «Трансфермаркт» оценивают игрока в € 50 млн.

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