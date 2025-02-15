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«Бавария» объявила о продлении контракта с Мусиалой

Дата публикации: 15-02-2025 01:14

На сайте «Баварии» появилась информация о продлении трудовых отношений с Джамалом Мусиалой. Стороны пролонгировали контракт до лета 2030 года. О других аспектах нового соглашения информация отсутствует.

Ранее СМИ писали о проблемах в переговорах между мюнхенцами и Мусиалой по новому контракту. Футболист хотел, чтобы в договоре было прописано условие по отступным, в «Баварии» настаивали на исключении данного пункта.

Прежний договор с Мусиалой истекал в 2026 году. В сезоне 2024/2025 на счету 21-летнего полузащитника 24 встречи в составе «красных» (14 забитых мячей, 6 результативных пасов).

Рыночный ценник на Мусиалу составляет 140 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de).

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