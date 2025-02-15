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«Манчестер Юнайтед» нацелился на звезду «Ипсвич Таун» Делапа

Дата публикации: 15-02-2025 23:29

«The Athletic» информирует, что ближайшим летом «МЮ» планирует оформить переход Лиама Делапа из «Ипсвича».

Руководство «манкунианцев» считает форварда бюджетной альтернативой Виктору Дьёкерешу. Однако и с его подписанием могут возникнуть проблемы, поскольку за 22-летним футболистом также следит «Челси».

Делап воспитывался в академии «Ман Сити». Состав «Ипсвича» он пополнил минувшим летом. «Горожане» получили за своего нападающего 17,85 млн евро.

В нынешнем сезоне Лиам принял участие в 25 встречах за «трактористов», отметившись в них 9 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

Соглашение Делапа с клубом действует до июня 2029 года. Рыночный ценник на англичанина составляет 25 млн евро («Transfermarkt»).

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