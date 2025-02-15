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«Милан» может продать Леау или Тео Эрнандеса с целью выкупа Феликса у «Челси»

Дата публикации: 15-02-2025 23:29

«Милан» хочет сохранить Жоау Феликса. «Россонери» рассчитывают продлить аренду португальца до лета 2026 года, включив в соглашение обязательство выкупа за 40 млн евро или меньше. Информацией поделился ресурс «La Gazzetta dello Sport».

Сообщается, что для покупки Феликса миланцам придется продать одного из своих футболистов. Среди потенциальных кандидатов для трансфера на выход значатся Рафаэл Леау и Тео Эрнандес, отказавшийся от продления трудового договора, рассчитанного до 2026 года.

Сам Феликс, присоединившийся к «Милану» несколькими неделями ранее, готов остаться в итальянской команде.

Правами на португальца владеет «Челси», с которым он связан контрактом до 2031 года. Рыночный ценник на форварда равняется 30 млн евро («Transfermarkt»).

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