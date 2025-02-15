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«Краснодар» готов продать Сперцяна летом в «Лидс» за 12-13 млн евро

Дата публикации: 15-02-2025 23:29

«Чемпионат» со ссылкой на неназванный источник пишет, что «Краснодар» готов рассмотреть вариант с продажей Эдуарда Сперцяна за 12-13 млн евро. По окончании сезона полузащитник может стать игроком «Лидса».

«Клубы продолжают контактировать по вопросу перехода хавбека летом. Судьба сделки будет определяться рядом факторов. Прежде всего, удастся ли английской команде пробиться в АПЛ. «Краснодар» в случае удачного исхода согласится на предложение «Лидса», - отметил источник «Чемпионата».

Информация об интересе к Сперцяну со стороны «павлинов» появилась на канале Ивана Карпова в «Telegram».

В 26 играх текущего сезона атакующий хавбек отличился 6 раз и сделал 3 ассиста. Его контракт с «Краснодаром» истекает в 2026 году. «Трансфермаркт» оценивает Сперцяна в 20 млн евро.

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