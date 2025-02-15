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«Барселона» работает над продлением контрактов с несколькими лидерами команды

Дата публикации: 15-02-2025 23:29

Спортивный директор «Барселоны» рассчитывает сохранить в команде троих ключевых игроков, заключив с ними новые сделки.

Недавно каталонцам удалось продлить Гави, Педри, Рональда Араухо и Пау Курбаси. Теперь «сине-гранатовые» хотят переподписать соглашения с Ламином Ямалем, Рафиньей и Жюлем Кунде.

Подчеркивается, что главный актив «Барсы» Ямаль получит трудовой договор до 2030 года (текущий истекает летом 2026-го). Правда, сторонам придется дождаться июля, когда вингер отпразднует свое 18-летие.

Рафинье и Кунде, чьи соглашения с испанским грандом действуют до конца сезона 2026/2027, будут предложены контракты еще на 2-3 года.

«Барселона» находится на третьей позиции в турнирной таблице Ла Лиги после 23 туров.

Источник – «Mundo Deportivo».

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