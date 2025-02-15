00:34 ()
Свернуть список

«МЮ» готов выложить рекордную сумму в размере 150 млн евро за Альвареса

Дата публикации: 15-02-2025 23:29

«Манчестер Юнайтед» по окончании сезона хочет выкупить права на Хулиана Альвареса, принадлежащего «Атлетико». На его трансфер «красные дьяволы» готовы потратить 150 миллионов евро, пишет «OK Diario».

Аргентинец проводит блестящий сезон и уже привлек внимание многих топ-клубов, включая «Юнайтед». Самого футболиста в «Атлетико» все устраивает, и он не планирует уходить из команды.

Мадридцы оформили переход Альвареса минувшим летом, выкупив его контракт у «Манчестер Сити» за 75 млн евро.

В сезоне 2024/2025 на счету 25-летнего форварда 36 встреч в футболке «матрасников» (17 голов, 4 результативных паса). Его соглашение с «Атлетико» действует до середины 2030 года.

Рыночный ценник на Альвареса составляет 80 млн евро (согласно «Transfermarkt»).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close