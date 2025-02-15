«МЮ» готов выложить рекордную сумму в размере 150 млн евро за Альвареса

Дата публикации: 15-02-2025 23:29

«Манчестер Юнайтед» по окончании сезона хочет выкупить права на Хулиана Альвареса, принадлежащего «Атлетико». На его трансфер «красные дьяволы» готовы потратить 150 миллионов евро, пишет «OK Diario».



Аргентинец проводит блестящий сезон и уже привлек внимание многих топ-клубов, включая «Юнайтед». Самого футболиста в «Атлетико» все устраивает, и он не планирует уходить из команды.



Мадридцы оформили переход Альвареса минувшим летом, выкупив его контракт у «Манчестер Сити» за 75 млн евро.



В сезоне 2024/2025 на счету 25-летнего форварда 36 встреч в футболке «матрасников» (17 голов, 4 результативных паса). Его соглашение с «Атлетико» действует до середины 2030 года.



Рыночный ценник на Альвареса составляет 80 млн евро (согласно «Transfermarkt»).