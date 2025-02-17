"Барселона" - "Райо Вальекано". Прогноз на матч Ла Лиги 17 февраля

Дата публикации: 17-02-2025 00:50

«Райо Вальекано» оказался в непростом положении перед визитом к «Барселоне» в заключительном матче 24-го тура Ла Лиги.

В последних трех турах «Реал» набрал всего два очка, «Атлетико» прибавил пять из девяти возможных, а вот «Барселона» идет на победной серии из трех матчей подряд. Теперь, чтобы догнать лидеров, каталонцам необходимо обыграть еще одного представителя Мадрида.

Однако «Райо Вальекано» находится в отличной форме. Победа над «Вальядолидом» в прошлом туре позволила команде Иньиго Переса установить клубный рекорд – девять матчей без поражений в чемпионате. Эта серия вывела «Райо» в зону еврокубков, на шестое место.

Несмотря на уверенные результаты гостей, «Барселона» сейчас демонстрирует отличную игру. В 2024 году команда Ханси Флика допустила лишь одну осечку – ничью с «Хетафе». А неудача в матче с «Аталантой» в Лиге чемпионов не имела серьезного турнирного значения.

При этом букмекеры не оставляют «Райо» шансов, хотя команда Переса, которого некоторые сравнивают с Хосепом Гвардиолой, вполне может дать бой фавориту. Оптимальные варианты ставок:

— «Райо Вальекано» с форой +2 (кф. до 2.00);

— тотал голов меньше 3,5 (кф. до 2.10).

В первом круге «Барселона» победила минимально – 2:1.