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Меньян, интересующий «ПСЖ», продлит контракт с «Миланом» до 2028 года

Дата публикации: 16-02-2025 23:33

Майк Меньян продлит сотрудничество с «Миланом» до лета 2028 года. Информацию в социальной сети «Х» разместил Маттео Моретто.

Зарплата голкипера по новому контракту будет составлять 5 млн евро. В соглашении также предусмотрены бонусные выплаты. Договором будет предусмотрена опция пролонгации еще на 1 год.

Ранее сообщалось, что интерес к Меньяну проявляет «ПСЖ».

Ворота «Милана» француз защищает с 2021 года. Действующее соглашение с 29-летним голкипером рассчитано до лета следующего года. В текущем сезоне он выходил на поле в составе «россонери» в 36 играх (11 «сухих» встреч).

Рыночный ценник на Меньяна равняется 35 млн евро («Transfermarkt»).

После 24 туров «Милан» с 41 набранным очком расположился на 7-й позиции в Серии А.

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