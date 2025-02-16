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«Тоттенхэм» может купить Тюрама у «Интера» за € 80 млн

Дата публикации: 16-02-2025 23:34

«Тоттенхэм Хотспур» рассматривает возможность приобретения Маркуса Тюрама из «Интера», о чем информирует «Inter Live».

Источник утверждает, что «шпоры» видят в 27-летнем французе преемника Гарри Кейна. Центрфорвард покинул ряды лондонцев в 2023 году, но «Тоттенхэм» до сих пор так и не нашел ему замену.

Подчеркивается, что англичане ведут Тюрама с тех пор, когда он защищал цвета «Боруссии» (Мёнхенгладбах). «Нерадзурри» хотят получить за своего игрока минимум 80 000 000 евро.

В этом сезоне Маркус провел 32 встречи во всех турнирах (14 голов / 8 ассистов).

Нападающий связан контрактом с «Интером» до 2028 года. «Трансфермаркт» оценивает француза в 75 млн евро.

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