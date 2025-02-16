Головин сообщил, в какой клуб будет готов уйти из «Монако»

Дата публикации: 16-02-2025 23:35

Хавбек сборной России Александр Головин, на клубном уровне выступающий в составе «Монако», определил список команд, в которых хотел бы продолжить карьеру.



По словам 28-летнего футболиста, он готов принять новый вызов, но только если его пригласят в по-настоящему большую команду.



«Это должен быть суперклуб уровня «Реала», «Баварии», «Ман Сити», «Барселоны». Если поступит соответствующее предложение и оно устроит «Монако», то я бы согласился на такой шаг», - сказал Александр в интервью для сериала «Западная трибуна» на «Okko».



Головин перебрался в стан «монегасков» из ЦСКА в 2018 году. Сумма трансфера составила 30 млн евро. По ходу сезона-24/25 россиянин был задействован в 27 играх. В них он отличился 3 забитыми мячами и 1 результативным пасом.



Трудовой договор атакующего полузащитника с «красно-белыми» рассчитан до лета 2029 года. Ориентировочный ценник на Головина составляет 30 миллионов евро (источник – Transfermarkt.de).