«Челси» готов заплатить 100 млн евро за покупку Кунде из «Барселоны»

Дата публикации: 16-02-2025 23:37

Sport.es информирует, что карьера Жюля Кунде может продолжиться в Англии. На защитника «Барселоны» претендует «Челси». На его переход лондонцы готовы потратить 100 000 000 евро.



Каталонцы рассчитывают на Кунде и хотят предложить ему переподписать контракт до лета 2030 года. Самого защитника в «Барселоне» все устраивает, он не намерен покидать «сине-гранатовых».



Срок действия трудового договора француза с каталонской командой ограничен 2027 годом. В нынешнем сезоне в активе 26-летнего защитника 36 встреч в составе «Барселоны» (3 забитых мяча, 7 результативных передач).



Трансферная стоимость Кунде равняется 60 млн евро («Transfermarkt»).



«Барселона» с 48 очками после 23 туров находится на третьем месте в Ла Лиге.