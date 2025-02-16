05:47 ()
Свернуть список

«Челси» готов заплатить 100 млн евро за покупку Кунде из «Барселоны»

Дата публикации: 16-02-2025 23:37

Sport.es информирует, что карьера Жюля Кунде может продолжиться в Англии. На защитника «Барселоны» претендует «Челси». На его переход лондонцы готовы потратить 100 000 000 евро.

Каталонцы рассчитывают на Кунде и хотят предложить ему переподписать контракт до лета 2030 года. Самого защитника в «Барселоне» все устраивает, он не намерен покидать «сине-гранатовых».

Срок действия трудового договора француза с каталонской командой ограничен 2027 годом. В нынешнем сезоне в активе 26-летнего защитника 36 встреч в составе «Барселоны» (3 забитых мяча, 7 результативных передач).

Трансферная стоимость Кунде равняется 60 млн евро («Transfermarkt»).

«Барселона» с 48 очками после 23 туров находится на третьем месте в Ла Лиге.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close