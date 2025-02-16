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«Ливерпуль» готов заплатить более 65 млн евро за полузащитника «ПСЖ»

Дата публикации: 16-02-2025 23:38

Издание «Anfield Watch» утверждает, что «Ливерпуль» заинтересован в услугах Уоррена Заира-Эмери.

«Мерсисайдцы» уже начали переговоры с представителями 18-летнего центрального полузащитника. В селекционной службе английской команды уверены, что им удастся договориться с французом. На трансфер Заира-Эмери «Ливерпуль» готов выделить свыше 65 миллионов евро.

Уоррен обучался футболу в академии «ПСЖ». В сезоне 2024/2025 в активе игрока 29 встреч в составе «красно-синих», в которых он записал на свой счет 3 гола и 1 результативный пас.

Соглашение Заира-Эмери с командой Луиса Энрике истекает в 2029 году. Ориентировочный ценник на хавбека составляет 60 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de).

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