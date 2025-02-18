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Стало известно, кем «Ливерпуль» может заменить ван Дейка

Дата публикации: 18-02-2025 08:46

«Ливерпуль» рассматривает вариант с подписанием Рональда Араухо, принадлежащего «Барселоне».

По данным издания «El Nacional», защитника каталонцев руководство «мерсисайдцев» рассматривает в качестве потенциального сменщика Вирджила ван Дейка, который может покинуть команду летом. Соглашение с нидерландцем рассчитано до конца сезона. В «Барселоне» согласны рассмотреть вариант с продажей Араухо за 60 млн евро.

Уругваец пролонгировал сотрудничество с «сине-гранатовыми» в январе этого года. Срок действия нового контракта ограничен 2031 годом. В сезоне 2024/2025 на счету защитника 8 встреч (1 забитый мяч, 1 результативная передача).

Рыночный ценник на Араухо равняется 55 000 000 евро (Transfermarkt.de).

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