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Гвардиола хочет избавиться сразу от трех звезд «Манчестер Сити»

Дата публикации: 18-02-2025 08:46

«EL Nacional» информирует, что Хосеп Гвардиола, возглавляющий «Ман Сити», намерен отказаться от услуг трех футболистов основы. Специалист готов расстаться с Илкаем Гюндоганом, Кевином Де Брейне и Бернарду Силвой. Их уход позволит ускорить глобальную перестройку команды, запланированную наставником «горожан».

Не исключено, что «Сити» также попрощается и с Филом Фоденом, к которому есть интерес со стороны «Баварии» и «Реала». Если за футболиста предложат 150 млн евро, то «небесно-голубые» рассмотрят вариант с его продажей.

Не так давно Гвардиола пролонгировал сотрудничество с английским грандом.

В текущем сезоне «Манчестер Сити» по итогам 25 туров располагаются на 4-й позиции в АПЛ. Отставание от «Ливерпуля», идущего в лидерах, составляет 16 очков.

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