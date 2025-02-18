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Карпин близок к уходу из «Ростова»

Дата публикации: 18-02-2025 08:46

Валерий Карпин, занимающий должность тренера «Ростова», может оставить свой пост в ближайшие дни. Неожиданной новостью поделился Тимур Гурцкая, у которого сложились хорошие отношения с боссами донской команды.

«Не исключаю, что до возобновления сезона Карпин покинет «Ростов». Лица, знакомые с ситуацией, оценивают вероятность ухода в 80%», - публикует заявление агента Telegram-канал «Это футбол, брат!».

Наставником «Ростова» Карпин стал в 2017 году.

После 18 туров нынешнего сезона его подопечные с 26 набранными очками находятся на 7-й строчке в РПЛ. От «Краснодара», занимающего первую позицию, ростовчан отделяют 13 очков.

Следует отметить, что Карпин также является наставником сборной России.

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