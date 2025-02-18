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«Реал» может сняться с чемпионата Испании и перейти в знак протеста в другую топ-лигу

Дата публикации: 18-02-2025 08:46

«Реал» может отказаться от выступления в Ла Лиге и перейти в другой чемпионат. Информацию опубликовал ресурс «Diario Sport».

Флорентино Перес, являющийся президентом «сливочных», не исключает этого. Ему надоели регулярные судейские скандалы и проблемы во взаимоотношениях с Хавьером Тебасом, возглавляющим Ла Лигу. В «Реале» недовольны тем, что Джуда Беллингема могут отстранить на 12 игр за оскорбительные выражения в адрес арбитра, и видят в этом заговор.

В сложившейся ситуации мадридцы могут уйти в Лигу 1, Бундеслигу или Серию А. Однако сделать это будет весьма проблематично с учетом напряженных отношений «галактикос» с руководством УЕФА.

По итогам 24 туров «Реал» лидирует в Ла Лиге, имея в своем активе 51 очко.

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