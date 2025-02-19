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Отец Неймара о возвращении в "Сантос": "Мы здесь не на пять месяцев, а чтобы помочь клубу перестроиться"

Дата публикации: 19-02-2025 00:44

Отец вингера «Сантоса» Неймара, Неймар да Силва, поделился мыслями о будущем своего сына в бразильском клубе.

«Наш проект не ограничивается лишь пятью месяцами. Мы рассматриваем возможность продления контракта. Мы приехали сюда не просто для того, чтобы бороться за место в основе, а чтобы помочь "Сантосу" найти партнеров и пройти этап перестройки», — приводит слова Неймара-старшего TNT Brasil.

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