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"Парму" возглавил бывший футболист "Интера"

Дата публикации: 19-02-2025 00:44

"Парма" объявила о назначении Кристиана Киву, экс-защитника "Ромы" и "Интера", на пост главного тренера. По информации журналиста Николо Скиры, 44-летний румын подпишет контракт до конца сезона 2024/25 с возможностью продления, если команда сохранит место в Серии А. Киву заменил на этом посту Фабио Пеккью, которого отправили в отставку в понедельник. После 25 туров "Парма" занимает 18-е место в таблице чемпионата Италии, отставая от 17-й строчки на 1 очко. Киву — трехкратный чемпион Серии А, победитель Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира с "Интером". Это его дебютный опыт работы главным тренером.

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