ПСВ - "Ювентус". Прогноз на матч Лиги чемпионов 19 февраля

Дата публикации: 19-02-2025 00:48

Интрига в этой паре все еще сохраняется, и "Ювентусу", который выиграл дома с минимальным преимуществом (2:1), предстоит тяжелый матч на стадионе "Филипс". Напомним, что в первой встрече "Старая синьора" вырвала победу благодаря голу Самюэля Мбангуля на 82-й минуте, и в целом этот результат отражает ход игры. В субботу "Ювентус" отлично провел "Дерби д'Италия", одержав победу над главным соперником "Интером" со счетом 1:0. Игра была весьма энергозатратной, забравшей много физических сил и эмоций, но моральный настрой у команды сейчас на высоком уровне.

А вот ПСВ, который на старте сезона легко расправлялся с соперниками в своем чемпионате, переживает не самый лучший период. Команда из Эйндховена уже трижды подряд сыграла вничью, дважды дома, и не встречалась с сильнейшими клубами Нидерландов. В субботу лишь в добавленное время подопечные Петера Боса спасли ничью в матче с "Утрехтом" (2:2).

Наша ставка — проход "Ювентуса" в следующий раунд (кф. — до 1.45). Туринцы, возможно, еще не до конца восстановились после дерби, но на эмоциональном подъеме должны чувствовать себя увереннее. Что касается исхода матча, скорее всего, он завершится вничью (кф. — до 3.70).



