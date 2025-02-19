"Астон Вилла" - "Ливерпуль". Прогноз на матч чемпионата Англии 19 февраля

Дата публикации: 19-02-2025 00:50

Не только Лига чемпионов в центре внимания. В среду состоится перенесенный матч 29-го тура английской Премьер-Лиги. "Ливерпуль" в этом плане может себе позволить больше гибкости: команда Арне Слота завершила групповой этап Лиги чемпионов, и теперь спокойно ждет 1/8 финала. Это дает возможность оптимизировать календарь, и матч был перенесен не вперед, а назад, чтобы освободить время для финала Кубка английской лиги с "Ньюкаслом" в марте. Это требовало найти "свободный" "мид-уик".

"Астон Вилла" находится в аналогичной ситуации — команда Унаи Эмери также пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов, так что ничто не мешает провести матч с "Ливерпулем". Однако бирмингемцы, вероятно, предпочли бы восстановить травмированных футболистов. Вопрос о выходе на поле шести игроков, включая Баркли, Амаду Онана, Пау Торреса, а также Консу, Мэтти Кэша и Бубакара Камара, все еще остается открытым. У "Ливерпуля", возможно, не сыграют Гакпо и Джо Гомес.

Что касается последних матчей на внутренней арене, то ни одна из команд не может похвастаться хорошими результатами. "Астон Вилла" проиграла "Вулверхэмптону" (0:2), затем победила "Тоттенхэм" (2:1) в Кубке Англии, но после этого потеряла очки с аутсайдером "Ипсвичем" (1:1). "Ливерпуль" неожиданно вылетел из Кубка Англии, уступив худшей команде Д2 "Плимут Аргайл". А после этого на 90+8-й минуте упустил победу в мерсисайдском дерби с "Эвертоном" (2:2). Последняя домашняя игра с "Вулверхэмптоном" также не была легкой — 2:1.

Таким образом, мы бы не спешили ставить на победу "Ливерпуля", особенно с коэффициентом, который не дотягивает до "двойки", несмотря на выездной матч. Более привлекательным вариантом выглядит ставка на гол Мохамеда Салаха, который уже забил 23 мяча в этом сезоне Премьер-Лиги и находится в отличной форме (кф. 2,05-2,10). Еще одним вариантом для ставки могут быть угловые. В последних двух играх у "Ливерпуля" их было немного (3 и 4), но в целом "красные" зарабатывают корнеры гораздо чаще. Индивидуальный тотал угловых гостей больше 6,5 за кф. 2,2-2,25 также выглядит оправданным.