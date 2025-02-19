«Рубин» продлил контракт с одним из ключевых игроков

Дата публикации: 19-02-2025 20:31

В Telegram-канале «Рубина» появилась информация о пролонгации соглашения с Дмитрием Кабутовым. Стороны согласовали продление сотрудничества до 2027 года. Прежний контракт с футболистом истекал ближайшим летом.



Цвета «Рубина» Кабутов, являющийся воспитанником академии «Акрона», защищает с лета 2022 года. В казанскую команду он перебрался в ранге свободного агента.



В нынешнем сезоне в активе Кабутова 18 встреч в составе «Рубина», в которых он записал на свой счет 1 забитый мяч и 6 голевых передач.



Рыночный ценник на 32-летнего правого фулбека составляет 0,8 млн евро.



Казанцы по итогам 18 туров находятся на 8-й позиции в РПЛ, имея в своем активе 26 очков. Ближайшую игру «Рубин» проведет против «Ахмата» 1-го марта.