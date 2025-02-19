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«Динамо» объявило об уходе Гагнидзе в другой клуб РПЛ

Дата публикации: 19-02-2025 20:31

«Динамо» сообщило, что карьера Луки Гагнидзе продолжится в другой команде. Во второй части сезона хавбек будет защищать цвета «Крыльев Советов». Арендным соглашением между клубами не предусмотрено условие выкупа футболиста.

«Удачных игр, Лука», - написала пресс-служба москвичей в клубном Telegram-канале.

«Динамо» выкупило права на грузинского игрока в 2021 году, заплатив за его переход 1,5 млн евро. Действующее соглашение 21-летнего полузащитника с «бело-голубыми» истекает летом следующего года.

В сезоне 2024/2025 Лука принял участие в 11 встречах за «Динамо», отметившись в них 3 забитыми мячами и 1 результативной передачей.

Ориентировочный ценник на Гагнидзе составляет 1,5 млн евро («Transfermarkt»).

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