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«Челси» и «Арсенал» нацелились на форварда из Бундеслиги

Дата публикации: 19-02-2025 20:31

Карьера Уго Экитике, защищающего цвета «Айнтрахта», может продолжиться в Англии.

«Caught Offside» информирует, что к нападающему есть интерес со стороны «Арсенала» и «Челси». Клубы видят в нем более доступную альтернативу Александру Исаку из «Ньюкасла».

Экитике воспитывался в системе французского «Реймса». «Айнтрахт» выкупил права на игрока у «ПСЖ» за 16,5 млн евро.

В сезоне-24/25 в активе центрфорварда 17 забитых мячей и 6 результативных передач в 32 встречах за франкфуртскую команду. Действующее соглашение с Экитике, которого «Трансфермаркт» оценивает в € 40 млн, рассчитано до середины 2029 года.

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