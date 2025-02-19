Сын Буффона получил вызов в юношескую сборную Чехии

Дата публикации: 19-02-2025 19:20

17-летний полузащитник Луи Буффон, сын легендарного итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона, получил вызов в юношескую сборную Чехии перед мартовскими матчами против Англии и Франции.

Юный футболист выступает в системе "Пизы", где главным тренером основной команды является Филиппо Индзаги. Пока Буффон-младший играет за молодежный состав, в 18 матчах отметившись 4 голами.

Право на чешское гражданство он получил благодаря своей матери Алене Середовой, бывшей супруге Джанлуиджи Буффона, с которой тот состоял в браке с 2011 по 2014 год.

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