Карло Анчелотти: "Я устал встречаться с Гвардиолой, но всегда приятно за ним наблюдать."

Дата публикации: 19-02-2025 19:21

Карло Анчелотти в интервью перед матчем Реал Мадрид — Манчестер Сити признался, что он устал от встреч с Хосепом Гвардиолой, но отметил, что всегда получает удовольствие от наблюдения за его работой.

"Мы с ним уже не раз встречались, и эти матчи всегда были непростыми, — сказал Анчелотти. — Но, несмотря на это, я всегда с интересом слежу за его командой и тем, как он строит игру. Гвардиола — великий тренер, и его подход к футболу заслуживает уважения."