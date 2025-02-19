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«Зенит» и «Крузейро» достигли договоренности по трансферу Перейры

Дата публикации: 19-02-2025 23:37

«Central da Toca» информирует, что между «Зенитом» и «Крузейро» достигнута договоренность по переходу Матеуса Перейры. Сам полузащитник пока не согласился на трансфер в петербургскую команду, в чем заключается основная проблема. Футболист обсуждает возможность переезда в Россию с семьей. Судьба перехода решится в скором времени.

Ранее СМИ писали, что трансфер 28-летнего бразильца обойдется «Зениту» в 20 млн евро с учетом бонусных выплат.

Действующее соглашение Перейры с «Крузейро» рассчитано до июня 2026 года. В текущем сезоне атакующий хавбек участвовал в 7 играх в составе «лис» (1 результативная передача).

Рыночный ценник на Перейру составляет 10 млн евро (Transfermarkt.de).

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