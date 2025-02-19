06:57 ()
Свернуть список

«Локомотив» не будет покупать форварда этой зимой

Дата публикации: 19-02-2025 23:39

«Чемпионат» со ссылкой на свои источники сообщил, что «Локомотив» завершил поиски игроков на трансферном рынке.

«После длительных поисков нападающего в клубе решили никого не покупать. Две последние сделки по переходу Дора Тугермана, принадлежащего «Маккаби», и Алекса Арсе, выступающего за «ЛДУ Кито», сорвались», - публикует слова источника «Чемпионат».

Следует отметить, что москвичи весьма скромно вели себя в этой трансферной кампании и не подписали ни одного новичка.

На зимнюю паузу «железнодорожники» ушли на пятой позиции в таблице РПЛ, имея в своем активе 35 набранных очков после 18 туров. При этом отставание от «Краснодара», расположившегося на первом месте, составляет всего 4 очка.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close