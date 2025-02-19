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«Реал» рассматривает Ираолу в качестве потенциального сменщика Анчелотти

Дата публикации: 19-02-2025 23:39

По данным «Daily Mail», место Карло Анчелотти в «Реале» может занять Андони Ираола, работающий с «Борнмутом». В руководстве «сливочных» рассматривают его кандидатуру в качестве потенциального сменщика итальянца.

Если Анчелотти решит уйти из «Реала» по окончании сезона, Ираолу включат в шорт-лист мадридцев. В этом списке также будет значится и Хаби Алонсо, тренирующий «Байер».

Ранее появилась информация, что по завершении текущего сезона 65-летний Анчелотти собирается покинуть «Сантьяго Бернабеу». Сам Анчелотти пока не подтвердил это.

С «Борнмутом» Ираола работает с 2023 года. В текущем сезоне его подопечные с 43 очками по итогам 25 туров располагаются на 5-й строчке в АПЛ.

«Реал» после 24 туров идет вторым в Ла Лиге, уступая «Барселоне» лишь по дополнительным показателям.

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