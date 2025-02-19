Медина близок к уходу из «Спартака»

Дата публикации: 19-02-2025 23:40

Карьера Хесуса Медины может продолжиться в Бразилии. Фелипе Алвес пишет, что на этой неделе вингер «Спартака» должен пройти медосмотр перед переходом в «Ботафого». Стороны уже договорились по условиям трансфера. Бразильцы арендуют Медину на 1 год, у клуба будет право оформить полноценный переход парагвайца за 4 млн евро.



Цвета «Спартака» Медина защищает с 2023 года. За его переход «красно-белые» заплатили 6 млн евро.



В сезоне 2024/2025 в активе 27-летнего парагвайца 19 встреч (3 забитых мяча, 2 результативные передачи). Соглашение Медины со «Спартаком» действует до середины 2026 года.



Ориентировочный ценник на крайнего нападающего равняется 4 млн евро (согласно Transfermarkt.de).