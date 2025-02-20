"Галатасарай" - АЗ. Прогноз на матч Лиги Европы 20 февраля

Дата публикации: 20-02-2025 18:05

Первый матч этих команд оказался настоящей сенсацией: скромный нидерландский клуб неожиданно разгромил турецкого гранда со счетом 4:1. Однако в Стамбуле ситуация может кардинально измениться.

Все знают, что "Галатасарай" на своем поле способен победить любого соперника. Отыграть три мяча у команды, занимающей лишь пятое место в чемпионате Нидерландов, ему вполне по силам. Конечно, нельзя не учитывать серьезные кадровые потери – Окан Бурук лишился ряда ключевых игроков, включая звездных нападающих Мауро Икарди и Альваро Морату. Тем не менее, даже без них у "Галатасарая" есть кому забивать, что недавно доказал Виктор Осимхен, оформивший дубль в матче против "Ризеспора" (2:1) в чемпионате Турции.

Нет сомнений, что стамбульцы не собираются сдаваться без боя, а гостей ждет непростое испытание. Оптимальной ставкой выглядит победа "Галатасарая" с форой (-1.5) с коэффициентом до 2.65.

Матч, скорее всего, начнется в высоком темпе, ведь хозяевам необходимо атаковать с первых минут. Однако такой стиль игры может привести к опасным контратакам соперника. В любом случае, есть высокая вероятность, что в первом тайме будет забито более 1.5 голов (коэффициент – до 2.10).

Поставить на выход "Галатасарая" в следующий раунд – рискованный шаг, но для тех, кто готов испытать удачу, потенциальная награда может быть весьма щедрой (коэффициент – до 6.00).