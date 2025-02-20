"Рома" - "Порту". Прогноз на матч Лиги Европы 20 февраля

Дата публикации: 20-02-2025 18:05

Это одно из самых интригующих противостояний первого раунда плей-офф Лиги Европы: "Рома", ставшая первым обладателем трофея Лиги конференций, против "Порту" — бывшего триумфатора Лиги чемпионов. Теперь судьба их дуэли решится на "Стадио Олимпико".

Первая встреча завершилась вничью 1:1 на "Эштадиу ду Драгау", что не внесло серьезных изменений в расстановку сил. Гости вышли вперед благодаря голу Мехмета Челика перед самым перерывом, а хозяева ответили точным ударом Франсишку Моуры на 67-й минуте.

Примечательно, что после этого оба клуба одинаково провели матчи в национальных чемпионатах, одержав минимальные выездные победы со счетом 1:0: "Рома" обыграла "Парму" благодаря голу Матиаса Суле, а "Порту" сломил сопротивление "Фаренше", где снова отличился Моура.

В предстоящей встрече римляне не смогут рассчитывать на Брайана Кристанте и Алексиса Салемакерса, которые пропускают матч из-за дисквалификаций. У "Порту" под вопросом участие Васку Соузы, Мартина Фернандеса и Марко Груича из-за травм.

Что касается ставок, предлагаем рассмотреть победу "Ромы" (кф. около 1,8) и тотал больше 2,5 мячей (кф. около 2,1) — матч обещает быть напряженным и результативным.