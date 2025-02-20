"Панатинаикос" - "Викингур". Прогноз на матч Лиги конференций 20 февраля

Дата публикации: 20-02-2025 18:05

Противостояние Греции и Исландии в третьем по значимости европейском клубном турнире приобретает неожиданно драматичный оттенок и может завершиться сенсацией. В четверг в нокаут-раунде Лиги конференций сойдутся представители Севера и Юга Европы. Неделю назад "Панатинаикос" неожиданно уступил в финском Хельсинки, где "Викингур" добился исторического достижения, став первой исландской командой, пробившейся в евровесну.

На групповом этапе ЛК островитяне заняли 19-е место, одержав две победы и дважды сыграв вничью за шесть матчей. Они обыграли "Серкль" из Бельгии и боснийский "Борац", а также сыграли вничью с армянским "Ноа" и австрийским ЛАСКом, что можно назвать достойным результатом.

"Панатинаикос" же запомнился разгромной победой над минским "Динамо" (4:0) в последнем туре, которая позволила грекам подняться на 13-е место. Любопытно, что афиняне сумели прорваться в топ-24 благодаря трем победам подряд, тогда как до этого не выигрывали вовсе.

Однако сейчас ситуация складывается не в их пользу. В первой встрече, проходившей в Финляндии, "Викингур" выглядел уверенно, несмотря на то, что внутренний сезон в Исландии стартует только в апреле. Итог — 2:1 в пользу хозяев (Атласон, 12, Вильхьяльмссон, 56 — Иоаннидис, 90-п). Для команды Руя Витории это стало третьим подряд поражением после неудач в Кубке Греции против "Олимпиакоса" (0:1) и в суперлиге против "Ариса" (0:2). В результате "Пао" опустился на третье место в чемпионате, отставая от "Олимпиакоса" уже на пять очков.

Если афинский клуб покинет и Лигу конференций, болельщики явно будут недовольны. "Панатинаикосу" необходимо реабилитироваться, и этого ждут не только фанаты, но и букмекеры. Логично предположить победу хозяев с форой (-2) за коэффициент 1,9-1,95, ведь команде нужно отыгрывать гандикап. В таких матчах также стоит рассмотреть ставку на быстрый гол с 1-й по 15-ю минуту — коэффициент 2,65-2,7.