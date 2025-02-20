Килиан Мбаппе и еще три футболиста претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Дата публикации: 20-02-2025 18:06

УЕФА объявил четверку претендентов на звание игрока недели по итогам ответных матчей плей-офф Лиги чемпионов. Однако неожиданно в этом списке отсутствует вратарь "Брюгге" Симон Миньоле, который отразил пенальти и совершил несколько ключевых сэйвов, сыграв важную роль в сенсационной победе бельгийцев над "Аталантой" (3:1) и их выходе в 1/8 финала.

В число номинантов вошли Витинья из "Пари Сен-Жермен", забивший третий мяч в разгроме "Бреста" (7:0), полузащитник "Бенфики" Оркюн Кёкчю, чей гол стал решающим в противостоянии с "Монако" (4:3 по сумме двух встреч), и Ноа Ланг из ПСВ, отметившийся голевой передачей в победном матче против "Ювентуса" (2:1).

Тем не менее, главным фаворитом на звание игрока недели считается Килиан Мбаппе, оформивший хет-трик в поединке "Реала" и "Манчестер Сити" (3:1).

Лига чемпионов. Ответные стыковые матчи: ПСВ выбил "Ювентус", "Реал" одолел "Ман Сити" благодаря хет-трику Мбаппе, а "ПСЖ" разгромил "Брест" со счетом 7:0.