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Глебов завершил переход в «Динамо»

Дата публикации: 21-02-2025 02:24

«Динамо» в клубном Telegram-канале сообщило о заключении трудового договора с Данилом Глебовым, прежде выступавшим в составе «Ростова». Соглашение с опорником будет действовать до лета 2030 года.

Ранее сообщалось, что москвичи заплатят за переход футболиста € 7 млн. 1 млн евро его бывшая команда получит за заявленное число игр в составе «Динамо», еще миллион будет выплачен в случае, если Данил вместе с «бело-голубыми» завоюет Кубок страны или чемпионство в РПЛ.

За «желто-синих» Глебов играл с 2019 года. Его трансфер обошелся клубу в 50 тысяч евро. В нынешнем сезоне на счету 25-летнего хавбека 25 встреч (1 забитый мяч, 1 голевая передача).

Рыночный ценник на Глебова составляет 8 млн евро («Transfermarkt»).

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