Названы клубы, которые хотят забрать у «Реала» Гюлера и Эндрика

Дата публикации: 21-02-2025 02:24

По данным ресурса «TodoFichajes», «Хетафе» хочет взять в аренду Эндрика, принадлежащего «Реалу». Представители клуба уже запрашивали информацию о будущем форварда в стане «сливочных».



Покинуть мадридцев может и Арда Гюлер, интерес к которому есть со стороны «Реала Сосьедад». Речь идет об аренде вингера.



Ранее СМИ писали, что Эндрика и Гюлера не устраивает количество игрового времени, которое они получают в «Реале», в связи с чем футболисты хотят сменить клубную прописку.



Контракт 18-летнего бразильца действует до 2030 года. В этом сезоне он принял участие в 23 играх в составе мадридцев (5 забитых мячей, 1 ассист).



Трудовые отношения Гюлера с «Реалом» истекают в 2029 году. В 27 встречах за команду Карло Анчелотти 19-летний турок отличился 3 раза и отдал 5 результативных пасов.