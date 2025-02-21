Названо условие увольнения Консейсау из «Милана»

Дата публикации: 21-02-2025 02:24

Издание «La Repubblica» рассказало, в каком случае Сержиу Консейсау могут уволить из «Милана». Произойдет это при условии, что команда португальца не обеспечит себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.



Напомним, специалист возглавил «россонери» 30-го декабря прошлого года. Ему потребовалось всего несколько матчей, чтобы завоевать с итальянским грандом первый трофей (Суперкубок Италии). Однако в настоящий момент результаты, показываемые «Миланом», нельзя назвать удовлетворительными.



В январе у Консейсау произошел конфликт с Калабрией, который в итоге ушел из команды. 18-го февраля «россонери» вылетели из Лиги чемпионов, уступив «Фейеноорду». В Серии А подопечные португальца после 24 туров идут лишь седьмыми.



Летом «Милан» получит нового футбольного директора, что также может повлиять на судьбу Консейсау.