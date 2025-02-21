ЦСКА предложил 7 млн евро за игрока «Ривер Плейт»

Дата публикации: 21-02-2025 02:24

ЦСКА не оставляет попыток оформить трансфер Родриго Вильягры этой зимой. По данным Себастьяна Срура, москвичи вышли на «Ривер Плейт» с предложением в 7 млн евро. Другим претендентом на 24-летнего опорника является «Сантос».



«Ривер Плейт» выкупил права на Родриго у «Тальереса» в феврале 2024 года за 11 млн евро. В минувшем сезоне на счету аргентинца 35 встреч, в которых он отметился 1 результативной передачей.



С командой из Буэнос-Айреса полузащитника связывают трудовые отношения, действующие до конца 2027 года. Ориентировочный ценник на Вильягру равняется 5,5 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de).



ЦСКА по итогам 18 туров располагается на 6-й позиции в РПЛ, имея в своем активе 31 набранное очко.