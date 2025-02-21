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Робин ван Перси станет новым главным тренером "Фейеноорда"

Дата публикации: 21-02-2025 09:10

Новым главным тренером "Фейеноорда" станет бывший нападающий сборной Нидерландов Робин ван Перси.

По информации журналиста Дэвида Орнштейна, стороны достигли принципиального соглашения о контракте, рассчитанном до лета 2027 года. "Фейеноорд" выплатит "Херенвену" компенсацию за досрочное расторжение договора со специалистом.

С лета прошлого года ван Перси возглавляет "Херенвен", под его руководством команда провела 26 матчей, одержав 9 побед и 6 раз сыграв вничью. Ранее он уже работал в системе "Фейеноорда" в качестве тренера академии.

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