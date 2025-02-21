"Лестер" - "Брентфорд. Прогноз на матч АПЛ 21 февраля

Дата публикации: 21-02-2025 09:11

Матч на стадионе "Кинг Пауэр" откроет 26-й тур английской Премьер-лиги.

"Лестер", вернувшийся в элитный дивизион в прошлом сезоне, рискует снова его покинуть. Команда занимает 19-е место, отставая от спасительной 17-й строчки всего на два очка. Однако положение осложняется тем, что подопечные Руда ван Нистелроя практически не набирают очки — за последние 10 туров они потерпели 9 поражений, исключением стала лишь неожиданная победа над "Тоттенхэмом". Причем в большинстве матчей "лисы" уступали с разницей в два мяча и более.

"Брентфорд" занимает 11-е место. Ранее команда Томаса Франка демонстрировала уверенную игру на своем поле, однако в последних пяти домашних встречах сумела взять лишь одно очко. Зато на выезде "пчелы" выиграли трижды подряд.

В очном поединке первого круга "Лестер" не смог навязать борьбу и уступил со счетом 1:4. На тот момент Стив Купер уже покинул пост главного тренера, а ван Нистелрой еще не был назначен — командой временно руководил Бен Дэвис.

Хотя "Лестер" находится ближе к зоне спасения, чем "Саутгемптон", по игре он выглядит не менее проблемно. Прогноз: очередное поражение "лис" и победа "Брентфорда" (кф. — до 1.95). Также перспективной выглядит ставка на индивидуальный тотал гостей больше 1,5 (кф. — до 1.75).