"Фрайбург" - "Вердер". Прогноз на матч чемпионата Германии 21 февраля

Дата публикации: 21-02-2025 09:11

23-й тур Бундеслиги стартует единственным пятничным матчем, в котором крепкий середняк отправится в гости к претенденту на медали на "Европа-парк-Штадион".

"Фрайбург", имея в активе 36 очков, вряд ли сможет навязать борьбу лидерам чемпионата — "Баварии" и "Байеру". Однако шансы побороться за третье место с "Айнтрахтом" (42 очка) и "Лейпцигом" (37) у команды остаются. Особенно если она продолжит свою победную серию, которая сейчас насчитывает три минимальные победы подряд — по 1:0 над "Бохумом", "Хайденхаймом" и "Санкт-Паули".

Однако все эти соперники находятся в нижней части таблицы, тогда как "Вердер" представляет собой более серьезную силу. Бременцы потерпели два поражения подряд — от "Баварии" и "Хоффенхайма", но будь исход этих встреч иным, они бы уже сравнялись по очкам с "Фрайбургом".

Примечательно, что в октябрьской встрече первого круга "Фрайбург" одержал победу на выезде, а решающий гол на 75-й минуте забил участник ЧМ-2022 Рицу Доан.

Что касается ставок, предлагаем рассмотреть следующие варианты: победа "Фрайбурга" с подстраховкой (Фора 0) — коэффициент около 1,6, а также тотал больше 2,5 голов — коэффициент около 1,8.