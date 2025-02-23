Гвардиола выбрал замену для Эдерсона в случае его ухода из «Сити»

Дата публикации: 23-02-2025 01:44

Хосеп Гвардиола определился с кандидатурой вратаря, которого «Манчестер Сити» попытается заполучить в случае ухода из клуба нынешнего первого номера «горожан» Эдерсона. По слухам, летом 31-летний бразилец может оказаться в Саудовской Аравии.



Согласно сведениям «El Nacional», испанский тренер хочет видеть на «Этихад Стэдиум» Унаи Симона, представляющего «Атлетик» (Бильбао). Отмечается, что Гвардиола высоко оценивает 27-летнего соотечественника, в том числе за его навыки игры ногами.



Помимо Симона руководство английского гранда держит на карандаше Грегора Кобеля («Боруссия» Д) и Майка Меньяна («Милан»).



Симон обучался футболу в академии «Атлетика». В текущем розыгрыше чемпионата Испании Унаи провел лишь 7 матчей, в которых пропустил 6 голов (дважды отстоял «на ноль»). В первых тринадцати турах он не играл из-за травмы запястья.



Ориентировочная стоимость Симона – 28 миллионов евро (по версии «Трансфермаркт»).