Гасперини не будет продлевать контракт с «Аталантой»

Дата публикации: 23-02-2025 01:44

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини собирается покинуть клуб, с которым он сотрудничает с 2016 года. Об этом 67-летний специалист рассказал в интервью «Sky Sport Italia».



«Всему есть свой срок. Мое соглашение с «Аталантой» действует до конца сезона. Да, есть опция продления до лета 2026-го, но я пока не решил, стоит ли ее активировать. Одно знаю точно: нового контракта не будет», - приводит слова итальянца источник.



Под руководством Гасперини команда из Бергамо сыграла 426 матчей. В сезоне-23/24 «черно-синие» впервые в своей истории выиграли Лигу Европы.



После 25 туров текущей кампании «Аталанта» располагается на 3-м месте в Серии А (51 очко).