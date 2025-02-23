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Топ-клуб АПЛ готов сделать Уильямса самым высокооплачиваемым игроком

Дата публикации: 23-02-2025 01:44

Крайний нападающий «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямс ближайшим летом может сменить клубную прописку.

Как пишет «Todofichajes», на главную звезду «басков» претендует «Челси». Лондонцы хотят выкупить права на футболиста за 60 000 000 евро, прописанные в его трудовом договоре с «Атлетиком» в качестве суммы отступных. Самому Нико «аристократы» готовы предложить щедрый контракт, по условиям которого он станет самым высокооплачиваемым игроком команды.

Уильямс находится в системе «Атлетика» с 2013 года. Его дебют в Ла Лиге состоялся в апреле 2021 года. По ходу этого сезона 22-летний вингер поучаствовал в 31-й встрече во всех турнирах (4 гола / 6 ассистов).

Стоит отметить, что Уильямс регулярно вызывается в сборную Испании. Всего в футболке национальной команды он сыграл 24 раза, отметившись 4 забитыми мячами и 6 результативными пасами.

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