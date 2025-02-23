«Барселона» усилила интерес к Диасу на фоне расширения лимита зарплат в клубе

Дата публикации: 23-02-2025 01:44

«Барселона» стала ближе к трансферу Луиса Диаса. Каталонцам удалось согласовать увеличение зарплатного лимита на 37 млн евро (до отметки в 463,642 млн евро), что существенно расширило возможности клуба на трансферном рынке. Одной из ключевых целей «блаугранас» на лето станет вингер «Ливерпуля».



За «мерсисайдцев» Диас выступает с 2022 года. Англичанам его переход обошелся в 53 000 000 евро.



Трудовые отношения 28-летнего колумбийца с «Ливерпулем» рассчитаны до середины 2027 года. В текущем сезоне на счету Диаса 36 встреч за «красных» (13 забитых мячей, 3 результативные передачи).



Трансферная стоимость крайнего нападающего равняется 85 млн евро («Transfermarkt»).



Источник – «AS».