«Арсенал» может купить форварда «Фиорентины» за 52 млн евро

Дата публикации: 23-02-2025 01:44

Нападающий «Фиорентины» Мойзе Кин в ближайшем будущем может перебраться в Англию, где им всерьез интересуется «Арсенал». Такой информацией располагает «Caught Offside».



Летом в контракте игрока вступит в силу пункт об отступных в размере 52 млн евро, чем и хотят воспользоваться в лондонском клубе. При этом подчеркивается, что за 24-летним итальянцем также следят еще два представителя АПЛ – «Тоттенхэм Хотспур» и «Астон Вилла».



Кин перешел в «Фиорентину» из «Ювентуса» в июне 2024 года. Сумма сделки – 13 000 000 евро. С того момента центрфорвард выходил на поле в 29 встречах (19 голов и 2 ассиста).



Transfermarkt.de оценивает Мойзе в 30 миллионов евро.