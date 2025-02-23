Рио Фердинанд: "Не уверен, был ли "МЮ" когда-либо настолько слабым"
Дата публикации: 23-02-2025 01:45
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд раскритиковал команду за слабую игру.
— Не уверен, видел ли я когда-либо "Манчестер Юнайтед" в настолько плачевном состоянии. Каждый аспект игры вызывает стыд. Да, можно говорить о техническом уровне, но самое непростительное — это отсутствие борьбы, желания и неспособность прессинговать соперников.
Во втором тайме были моменты, когда команда должна была взять пример с "Эвертона" — в оборонительной работе, переходных фазах, борьбе за мячи. Смотреть на это было неприятно.