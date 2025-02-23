"Бавария" - "Айнтрахт". Прогноз на матч чемпионата Германии 23 февраля

Дата публикации: 23-02-2025 12:26

В воскресенье 23-й тур Бундеслиги завершится на "Алльянц-Арене", где "Бавария" примет "Айнтрахт". Команды занимают первое и третье места в таблице, однако между ними внушительный разрыв в 13 очков.

На неделе мюнхенцы провели тяжелый матч против "Селтика" в Лиге чемпионов, где путевку в 1/8 финала удалось добыть лишь благодаря голу в компенсированное время. В то же время "Айнтрахт", уже обеспечивший себе место в 1/8 Лиги Европы, спокойно готовился к поединку в привычном недельном цикле.

В Бундеслиге "Бавария" неделю назад прервала свою семиматчевую победную серию, сыграв вничью 0:0 с "Байером". Однако на "Алльянц-Арене" команда Венсана Компани остается неудержимой: 9 домашних побед подряд в чемпионате с общей разницей мячей 34:8. Больше того, в этих матчах мюнхенцы не забивали меньше трех голов. Их беспроигрышная серия дома уже достигла 14 встреч, и лишь одна из них завершилась ничьей.

Даже несмотря на возможное отсутствие Харри Кейна из-за повреждения, "Бавария" выглядит фаворитом. Тем более что у "Айнтрахта" тоже серьезные кадровые потери: травмированы Кевин Трапп, Робин Кох и Марио Гётце.

Возможные ставки:

🔹 Общий тотал больше 3,5 — кф. 1,75-1,80.

🔹 Индивидуальный тотал "Баварии" больше 2,5 — кф. 1,7-1,75.

🔹 Тотал обоих таймов больше 1,5 — кф. 2,8-2,85.