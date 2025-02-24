"Галатасарай" - "Фенербахче". Прогноз на матч чемпионата Турции 24 февраля

Дата публикации: 24-02-2025 01:07

Вечер понедельника подарит футбольным болельщикам яркое стамбульское дерби, исход которого может повлиять на борьбу за чемпионство.

"Галатасарай" опережает своего главного и, по сути, единственного конкурента на шесть очков. Хотя до конца сезона еще далеко, поражение "Фенербахче" серьезно осложнит его шансы на титул, ведь "желто-красные" практически не теряют очки: за 23 тура у них лишь три ничьи, остальные матчи завершились победами.

При этом команда недавно вылетела из Лиги Европы, уступив АЗ, в то время как "Фенербахче" уверенно прошел "Андерлехт". В чемпионате Турции подопечные Жозе Моуринью выглядят мощно, одержав семь побед подряд. Сам португалец подлил масла в огонь перед дерби, заявив, что "Галатасарай" получает судейские поблажки. Особенно громко это прозвучало после матча с "Аданой Демирспором", когда соперник покинул поле в знак протеста против решения арбитра.

Форма "Фенербахче" и кадровые проблемы "Галатасарая" (под вопросом участие Икарди и Мораты) позволяют предположить, что гости не останутся без очков. Возможные ставки:

🔹 "Фенербахче" не проиграет (Х2) — кф. до 1.67.

🔹 Тотал меньше 3 — кф. до 2.25.