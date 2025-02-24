"Севилья" - "Мальорка". Прогноз на матч чемпионата Испании 24 февраля

Дата публикации: 24-02-2025 01:07

25-й тур Ла Лиги завершится единственным матчем понедельника, который пройдет на стадионе "Рамон Санчес Писхуан". Встречаются команды из середины таблицы.

"Севилья" уже не та, что раньше, когда стабильно брала трофеи Лиги Европы. Сейчас клубу необходимо прибавлять, чтобы рассчитывать на еврокубковые места. Пока же хозяева лишь разошлись миром с "Эспаньолом" и "Хетафе", а без улучшения результатов мечты о борьбе за медали останутся лишь мечтами.

Если подопечные Кике Санчеса Флореса обыграют "Мальорку", то догонят ее по очкам (сейчас 31 против 34). Однако это будет непростой задачей. Островитяне прервали серию из пяти поражений, набрав ход: сначала сыграли вничью с "Осасуной" (1:1), затем уверенно разобрались с "Лас-Пальмасом" (3:1) и явно намерены не уезжать с этого выезда с пустыми руками.

Варианты ставок:

🔹 Победа "Севильи" (1) — кф. около 2.1.

🔹 Тотал больше 2 мячей — кф. около 2.